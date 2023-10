Fagnani: 'La Rai non ritiene opportuno Fedez, non condivido'

"L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così": Francesca Fagnani interviene su Ig sullo stop Rai a Fedez

TvBlog aveva già lanciato l'indiscrezione spiegando che la Rai non aveva dato l'assenso alla partecipazione del rapper alla nuova edizione di Belve. I rapporti con Viale Mazzini non sono buoni da molto tempo, Fedez aveva accusato la Rai di voler censurare un suo intervento contro l'omofobia e le posizioni della Lega contro il ddl Zan al Concertone del Primo Maggio 2021 senza contare Sanremo 2023.

Nell'ultima edizione del festival aveva attaccato alcuni politici italiani, in particolare Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, mostrando (e strappando) la foto dell'esponente del governo Meloni in divisa da nazista durante una festa nel 2005 e la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, attaccata sulla questione dell'aborto, costringendo l'allora direttore dell'intrattenimento prime time Stefano Coletta a dissociarsi dopo il suo freestyle nella seconda puntata. Per finire poi con il famoso bacio fluido con Rosa Chemical nella puntata finale.







