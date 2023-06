Torna Zerocalcare con Questo mondo non mi renderà cattivo

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Questa serie è più divisiva per il tema più politico, ma anche il formato mi dava preoccupazione la capacità di gestire il ritmo, i tempi, perché sui 5-15 minuti magari è più semplice". Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo di Zerocalcare in Questo mondo non mi renderà cattivo. La seconda serie di animazione, scritta e diretta da Zerocalcare per Netflix debuttera' il 9 giugno in tutti i paesi dove il servizio streaming è attivo. È stata presentata oggi a Roma alla stampa dall'autore - alla Città dell'altra economia. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bao Publishing, l'editore dei libri del fumettista, è composta da 6 episodi, di circa mezz'ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nei temi esplorati da Michele Rech, il vero nome del fumettista. A Zero, Sarah, Secco, l'Armadillo, l'immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare. In Questo mondo non mi renderà cattivo un vecchio amico torna nel suo quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere la realtà in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Il fatto che Zero voglia aiutare Cesare a sentirsi a proprio agio nel quartiere fa sì che venga biasimato dagli altri. "Ma che te pensi, che sei l'unico illuminato che distingue giusto e sbagliato?" La nuova serie racconta la difficolta' di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, nei momenti piu' difficili, quelli in cui diventa piu' forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai. (ANSA).