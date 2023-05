Incidente in moto per Beppe Convertini, operato a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Buongiorno amiche e amici, come va? Io purtroppo sono in ospedale da due giorni. Ecco che ti succede quando sei in moto e un'auto ti taglia la strada... ma grazie al dottor Scopelliti e al personale del San Fillippo Neri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!". Con queste parole e un paio di scatti dal suo letto d'ospedale pubblicati sui social Beppe Convertini, attore, conduttore televisivo e radiofonico, racconta ai fan il suo incidente e le successive cure mediche. "In queste due settimane - spiega - ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia... i valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro , il rispetto appunto il senso del dovere... infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde la domenica su Rai1, uno spot e tanti altri lavori...".

Ora il conduttore si è fermato per qualche giorno perché non poteva fare altrimenti ed è stato operato. "In ospedale - spiega - si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto.. Almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso. La terapia più importante assieme alla preghiera!" conclude aggiungendo con un cuoricino.

Tantissimi i commenti e gli abbracci virtuali di vip e colleghi: da Maria Teresa Ruta a Samantha de Grenet, da Adriana Volpe a Massimiliano Rosolino, da Andrea Roncato a Gloria Guida, da Manila Nazzaro ad Anna Falchi. (ANSA).