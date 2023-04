Barack Obama va al lavoro, il trailer della docuserie di Netflix

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Barack Obama torna sugli schermi televisivi con una serie sui lavoratori americani. Si tratta di Working: What We Do All Day, in quattro parti, in onda su Netflix dal 17 maggio. Nel primo trailer diffuso dalla piattaforma, l'ex presidente degli Stati Uniti parla alla classe lavorativa americana di diversi settori, esplorando il ruolo che il lavoro gioca nella loro vita.

"Forse non ci pensate - dice Obama - ma siamo tutti parte di qualcosa di più grande di ognuno di noi. E il nostro lavoro è una delle forze che ci unisce". Tra le questioni affrontate, cosa porta gioia al lavoro, cosa dà un senso, cosa rende tale un buon lavoro. In una dichiarazione Obama ha sottolineato l'importanza che tutti si sentano bene al lavoro e che ci sia rispetto: ogni ruolo deve essere onorato e pagato in modo giusto.

Diretta da Caroline Suh, la serie è prodotta da Concordia Studio e Higher Ground, società di produzione fondata da Obama e dalla moglie Michelle nel 2018. È ispirata al libro Working di Studs Terkel (1912-2008), una figura che ha rivoluzionato il dibattito sul lavoro chiedendo alle persone comuni cosa fanno tutto il giorno.