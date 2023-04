Fratelli Russo, 'Spie globali contro il male come gli Avengers'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Poter raccontare storie che uniscono, in un mondo sempre più diviso dai conflitti, ci piace moltissimo. Per questo abbiamo pensato a un'agenzia di spie globali". Lo spiega nella conferenza stampa a Roma Anthony Russo, già creatore con il fratello Joe, fra gli altri, dei capitoli più epici degli Avengers, Infinity War e Endgame. La nuova sfida come produttori esecutivi è la serie action-spy thriller Citadel, al debutto dal 28 aprile su Prime Video, con i primi episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì. La serie prodotta da Agbo, con David Weil come showrunner ha per protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, con Stanley Tucci e Lesley Manville.

E' il capitolo che dà il via a un franchise globale con serie interconnesse girate e prodotte localmente in varie parti del mondo. Fra le prime collegate, quelle in India (la creano i cineasti Raj & DK con Varun Dhawan) e in l'Italia, dove sono da poco finite le riprese del capitolo diretto da Arnaldo Catinari con Matilda De Angelis protagonista. Spie che combattono il male (incarnato qui da un'organizzazione villain) come facevano gli Avengers: "Non l'abbiamo pensata così ma indubbiamente ci sono delle connessioni - aggiunge Russo -. Le nostre spie non hanno poteri soprannaturali, ma hanno capacità e talenti molto superiori a quelli della vita normale".

Al centro della storia madre dei Russo c'è Citadel, agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata con lo scopo di difendere la sicurezza globale, distrutta otto anni prima dagli agenti di Manticore, una potente associazione occulta. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jonas) sono stati cancellati.

Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato.

"E' complicato fare due personaggi, ma apre anche moltissime opportunità", spiega Richard Madden. Priyanka Chopra Jonas ha amato ci fossero più serie collegate, "poi l'universo delle spie è spesso dominato da uomini qui invece c'è il mio personaggio in primo piano". (ANSA).