Ciak Gabriel Garko, torna alla fiction per Canale 5 dopo 6 anni

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Al via le riprese di "Se potessi dirti addio", la serie tv di Canale 5 - prodotta da Jeki Production per Mediaset - che segna il ritorno alla fiction di Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Proprio in questi giorni è stato battuto il primo ciak della serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Garko torna, a 6 anni di distanza dall'ultimo impegno sul set targato Mediaset, nelle vesti di Marcello, un uomo affascinante che ha perso la memoria. Proverà a recuperarla con l'aiuto della bella neuropsichiatra Elena - impersonata da Anna Safroncik - a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito. I due lotteranno insieme per portare alla luce la drammatica verità, legata a un imprevedibile e comune passato. (ANSA).