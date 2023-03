Jennifer Aniston, la commedia serve è pausa dalla realtà

Affascinanti, innamorati, divertenti, soprattutto... improbabili. Sono gli Spitz, Nick e Audrey e sono tornati, ma... non è una bella notizia! Dove la coppia di detective va in vacanza certamente accadono guai, grossi guai. Questa volta arrivano in superjet nell'isola privata dell'amico Rajaha, ospiti in suite milionarie, per partecipare al matrimonio di un maharaja. Ovviamente accade di tutto. E' il plot Bollywood di Murder Mistery 2, la commedia adrenalinica su Netflix dal 31 marzo con protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Dall'isola indiana (girata alle Hawaii), la scena si sposta a Parigi con spettacolari e mai viste scene d'azione sulla Torre Eiffel degne di uno 007. Il film è un mix di detective story, romantic comedy, un po' di Bollywood, comedy e action tutto insieme per un risultato di puro intrattenimento.

"Siamo in un momento storico davvero difficile - dice all'ANSA Jennifer Aniston a Parigi dove si è svolta la premiere all'ombra della Torre - e questo genere di film è ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Vogliamo ridere, divertirci, metterci in pausa dalle angosce, fosse anche solo per due ore. Murder Mistery 2 è questo: una piccola fuga, da tutti i drammi del nostro tempo. Progettato durante il Covid, questo film ha cominciato le riprese all'inizio della guerra in Ucraina, non certo un bel clima".

Aniston, che per l'occasione ha aggiornato alla francese il suo iconico taglio 'The Rachel', dal titolo del personaggio della sitcom Friends che l'ha resa per sempre famosa (i capelli lunghi biondi, scalati davanti, imitati negli anni '90 da tutte le ragazze dell'epoca), per il sequel della commedia diretta da Jeremy Garelick e scritto da James Vanderbilt ha vinto la paura di volare. "Ho una irrazionale paura e cerco di vincerla - prosegue, elegante in abito sottoveste con perline dorate, in tema con il dress code gold richiesto per la serata parigina - altrimenti mi perdo progetti e cose belle come questa".

Il mix di generi sembra andare di moda, visti anche i recenti oscar a Everything Everywhere all at Once, una tendenza? "Secondo me sono coincidenze", risponde Aniston. In questo caso, prosegue Sandler, "funziona l'alchimia tra noi, facciamo ridere insieme, due supereroi in commedia che sembra facciano sport mentre indagano con le differenze che vediamo, io più in azione, lei più di pancia". Le due co-star si conoscono da moltissimo tempo, avevano già recitato insieme nel film Mia moglie per finta del 2011 e anche per questo non hanno avuto problemi a ritrovare l'affiatamento sul set, set che è stato fisicamente faticoso, anche se sono state coinvolte controfigure per le scene più acrobatiche.

A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, gli Spitz, detective a tempo, si ritrovano immersi in un nuovo mistero: chi ha rapito il maharaja? Come in un giallo di Agatha Christie in un salone di Parigi tutti gli eleganti ospiti, compresa la stessa sposa (Melanie Laurent) diventano possibili sospettati per i novelli Poirot.

Il franchise, dopo il successo di Murder Mistery nel 2019 (quinto film originale più visto sulla piattaforma), è prodotto anche dagli stessi Sandler e Aniston (tra i produttori esecutivi figura persino Charlize Theron) e vede nel cast Mark Strong, Jodie Turner-Smith, Dany Boon e Adeel Akhtar.

Aniston, al solito autentica, schietta e affascinante, alla domanda su a che punto siamo sulla parità a Hollywood, la ex moglie di Brad Pitt, considerata tra le donne più in vista, risponde: "Ogni anno un piccolo passo avanti ma non vedo rivoluzioni. Sì, agli Oscar due donne di una certa età hanno vinto - Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, ndr - e penso che sia fantastico che ci siano parti per donne di tutte le età, ma non è così frequente, anzi". C'è un problema ageism (discriminazione per le persone in base all'età) nel cinema? "Si, ed è disgustoso". (ANSA).