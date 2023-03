Bastardi di Pizzofalcone, presto i 4 episodi nuova serie

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La quarta serie de 'I Bastardi di Pizzofalcone', tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, dovrebbe andare in onda entro pochi mesi. Lo ha anticipato l'attrice Miriam Candurro, che nella fiction interpreta Giorgia, moglie sempre a rischio maltrattamenti da parte del marito, poliziotto.

"Abbiamo finito di girare a gennaio, siamo in dirittura di arrivo, quindi presto arriverà sugli schermi, forse ad aprile o al più tardi alla riapertura autunnale - ha detto - Saranno 4 episodi e ci sarà da tenere il fiato sospeso, ci sarà ancora Giorgia e sarà una bella scoperta". Il tema degli abusi e delle violenze sulle donne sta molto a cuore all'attrice. Attorno a questo dramma ruota anche l'ultimo libro che ha scritto qualche mese fa 'La settima stanza'. "Il romanzo, come anche il personaggio di Giorgia, hanno fatto da amplificatore a questo discorso sulla violenza contro le donne che io ho cominciato da anni - ha detto Miriam Candurro ieri sera a Milano per un incontro proprio per parlare del suo libro organizzato dall'Associazione culturale Cavalieri della Tavola Campana.

L'attrice è anche la testimonial dell'ottavo spot della campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Per quanto riguarda il suo lavoro, oltre a proseguire con la serie 'Un posto al sole', ha appena terminato di girare un film con un giovane regista napoletano. Ha già in cantiere anche un nuovo libro. "Sono alle prime pagine - ha spiegato - e sarà una storia tutta al femminile". (ANSA).