Torna Il cantante mascherato, Coletta 'show sabato per tutti'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Dal 18 marzo torna "Il cantante mascherato", condotto da Milly Carlucci e realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tante le novità, a partire dalla messa in onda il sabato in prima serata sull'ammiraglia del servizio pubblico. E dalla giuria, che da quattro passa a cinque, costituita dagli investigatori Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, con le new entry Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Dodici personaggi famosi si esibiscono in performance canore in forma anonima celati dietro maschere spettacolari.

"Questo programma allude fortemente al tema esistenziale della impossibilità di conoscere l'altro da sé in maniera assoluta. Il mistero della nostra vita. Questo rimanda all'uso ambivalente delle continue maschere che siamo costretti a indossare spesso. Clima di grande gioco e sottotesto profondo" ha fatto notare Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai presentando lo show alla presenza di Milly Carlucci, Leonardo Pasquinelli, CEO Endemol Shine Italy e dei giudici.

A caratterizzare la quarta edizione, la presenza, diversa in ciascuna puntata, del "cantante mascherato per una notte" che si esibirà in una performance canora e svelerà la propria identità nel corso della stessa puntata. "Al sabato sera su Rai1 è tornato l'intrattenimento - ha aggiunto Coletta - prima con Ballando, poi con Tale e Quale e infine con The Voice Kids.

Questo è un programma che mette davanti alla tv tutti i target, è un programma che fa affiancare i più giovani al target standard dell'ammiraglia". Milly Carlucci ha annunciato che come prima cosa, dopo ogni performance, chiederà ai giudici se il concorrente è piaciuto o no. La playlist dei pezzi in gara sarà molto variegata, poiché "ci aspettiamo una platea amplissima" dai bambini ai più adulti.

Rispetto alle edizioni precedenti, la durata di ciascuna puntata del programma sarà maggiore. Inoltre, novità nella clip di presentazione: "Quando presenteremo le nostre maschere, si vedrà il personaggio in abiti civili". (ANSA).