Torna sul Nove 'Fratelli di Crozza', nuove maschere per l'attore

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Maurizio Crozza torna domani venerdì 24 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, con il suo one man show di successo 'Fratelli di Crozza' (picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori e oltre il 7% di share e costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera). Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante Padrino che commenta l'arresto di Matteo Messina Denaro, passando per il ministro per la Giustizia Carlo Nordio e il presidente ucraino Zelensky, fino ad arrivare al candidato alla segreteria del Pa Stefano Bonaccini e alla premier Giorgia Meloni, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani? Il programma sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni. (ANSA).