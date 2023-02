Amadeus, previsto che Blanco si rotolasse tra fiori

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Era previsto che Blanco si rotolosse tra i fiori ma non quello che è successo" ha spiegato Amadeus a Fiorello a 'Viva Rai2!... Viva Sanremo!' in onda nella notte dopo la prima serata del Festival. "Non capivamo bene che cosa stesse accadendo, un po' come fu con Bugo e Morgan", ha spiegato. Anche nel videoclip del brano 'L'isola delle rose' Blanco sul finale spezza e lancia delle rose. (ANSA).