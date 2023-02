Yellowstone, voci su addio Costner e si pensa a spinoff

(ANSA) - NEW YORK, 07 FEB - Una delle serie televisive più di successo potrebbe perdere il suo protagonista. Secondo diversi media americani Kevin Costner potrebbe abbandonare 'Yellowstone'. L'attore, che impersona il ruolo di John Dutton, starebbe considerando di voltare pagina per dedicarsi alla regia del western 'Horizon', di cui è anche protagonista.

Motivo per cui, come scrive Deadline, lo showrunner e co creatore Taylor Sheridan, Paramount Global e Paramount Network si stanno preparando a mettere fine allo show nella sua attuale struttura. Allo stesso tempo stanno ipotizzando una sorta di franchise per continuare la saga della famiglia Dutton. Per il nuovo show si sarebbe aperta una trattativa con Matthew McConaughey per il ruolo principale. Non è ancora chiaro quali altri protagonisti passeranno alla nuova serie.

Per quanto riguarda Costner, inoltre, ci sarebbero dei dissapori sul calendario delle riprese. Deadline scrive ancora che l'attore, tra le altre cose vincitore di un Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica, aveva dato disponibilità per 65 giorni poi passando a 50 per la prima parte della stagione in corso. Inoltre, per il secondo gruppo di episodi della quinta stagione (quella attuale, ndr) voleva filmare solo per una settimana. Sembra che Paramount Network non abbia accettato tali richieste e abbia invece deciso di passare all'ipotesi dello spin off. (ANSA).