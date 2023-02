Iacona, Zelensky a Sanremo non è uno scandalo, pensare alla pace

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Dalla guerra in Ucraina alla povertà che avanza, dalle urgenze dettate dal cambiamento del clima alla crisi della sanità pubblica, dalle crescenti tensioni tra le grandi potenze agli scandali che hanno investito l'Unione Europea. PresaDiretta torna con otto appuntamenti, dal 6 febbraio ogni lunedì, alle 21.20, su Rai 3. Si parte dalla povertà che avanza da nord a sud, con la puntata "I poveri non esistono".

"Abbiamo scelto un titolo provocatorio perché sembra che i poveri non esistano nella politica del paese" spiega Riccardo Iacona in un'intervista all'ANSA. E poi l'acqua, il bene più indispensabile, che non basta più. Focus anche sulla guerra in Ucraina. "Questa volta il taglio che diamo è più scientifico-storico - sottolinea -: vedremo come sono andati a finire tutti i conflitti dopo la seconda guerra mondiale". Zelensky a Sanremo? "Non credo sia uno scandalo. Sentire politici, che appoggiano l'invio delle armi e poi dicono che non deve partecipare mi lascia perplesso - sostiene Iacona -. Mi sembra una posizione contraddittoria. Chi ha la possibilità e il potere, faccia tutti gli sforzi per far sentire il peso dell'Italia in Europa per cominciare a immaginare una soluzione della guerra. I politici spendano così le risorse che hanno.

Zelensky ha parlato dappertutto, da Cannes ai Golden Globes, non credo che togliergli la voce cambi la percezione della guerra.

C'è semmai un tema che riguarda il modo in cui i media raccontano la guerra. La Rai fa un grande sforzo con i suoi inviati. C'è l'esigenza di dare più spessore a quella vicenda, per raccontare che la crisi ucraina non comincia il 24 febbraio.

E' sbagliato ridurre il tutto a un confronto tra buoni e cattivi, c'è molto di più". (ANSA).