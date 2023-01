Rai: via libera del Cda al budget

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito oggi sotto la Presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approvato il budget 2023 presentato dall'Amministratore Delegato Carlo Fuortes. I consiglieri Simona Agnes (in quota Forza Italia) e Igor De Biasio (in quota Lega) - informa una nota - non hanno partecipato al voto. Nel corso della seduta è stato inoltre approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025.

Il via libera al budget è stato dato con tre soli voti favorevoli. Secondo quanto si apprende, hanno votato sì l'ad Carlo Fuortes, la presidente Marinella Soldi e la consigliera in quota Pd, Francesca Bria. No di Alessandro Di Majo, in quota M5s, mentre il rappresentante dei dipendenti, Riccardo Laganà si è astenuto. Anche il piano corruzione è stato approvato con il voto contrario di Di Majo e l'astensione di Laganà.