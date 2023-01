Litvinenko, arriva la miniserie sull'ex spia russa avvelenata

La forza e la tenacia di una donna, Marina Litvinenko, che si è fatta bandiera di speranza e verità, in una miniserie da mercoledì 25 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. LITVINENKO - INDAGINE SULLA MORTE DI UN DISSIDENTE è un thriller dal forte impatto emotivo che racconta dal punto di vista della vedova di Alexander Litvinenko la tragica fine dell'ex dissidente russo, nonché i dieci anni di calvario che la donna ha dovuto affrontare per ottenere giustizia.

David Tennant ("Doctor Who", "Harry Potter e il calice di fuoco", "Inside Man") veste i panni dell'ex agente dei servizi segreti russi avvelenato attraverso del tè al polonio radioattivo, mentre l'attrice russo-americana Margarita Levieva ("The Deuce", "Revenge") interpreta la moglie, Marina Litvinenko.

In 4 episodi che andranno in prima serata mercoledì 25 gennaio, e poi l'1 febbraio su Sky Atlantic (e che saranno ovviamente disponibili anche in streaming su NOW e on demand), la serie racconta la vera storia dell'ex ufficiale dei servizi di sicurezza federali russi e del KGB la cui morte per avvelenamento da polonio-210 nel novembre 2006 ha innescato una delle indagine più complesse e pericolose nella storia della polizia britannica e internazionale. Alla miniserie hanno collaborato in qualità di consulenti gli ex agenti che si sono occupati del caso, Clive Timmons e Brent Hyatt, l'avvocato Ben Emerson e la famiglia di Litvinenko. Vero e proprio inno alla giustizia e alla dignità, LITVINENKO - INDAGINE SULLA MORTE DI UN DISSIDENTE racconta di un regime pronto ad attaccare l'Occidente in piena Londra pur di mettere a tacere un dissidente. Al contempo, la serie è anche il racconto drammatico di una famiglia spezzata dal dolore che per dieci anni si è battuta per la verità. Prodotta da ITV Studios, Tiger Aspect Productions e Nordic Entertainment Group (NENT Group) in associazione con Livedrop Media, la serie è diretta da Jim Field Smith ("Criminal - Regno Unito", "Stag", "The wrong man"). (ANSA).