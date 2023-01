Amadeus, Zelensky a Sanremo giusto che ci sia il sabato sera

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Mi ero sentito con Bruno Vespa la settimana scorsa e mi aveva detto di aver ricevuto la richiesta da parte di Zelensky di essere presente al festival. Sono felice di avere questo collegamento, che non credo sarà in diretta ma registrato, ed è giusto che sia nella serata finale". Così Amadeus, tornando sull'annuncio della presenza del leader ucraino, dato domenica dal giornalista della Rai, durante gli ascolti dei brani in gara al festival di Sanremo riservati come di consueto agli addetti ai lavori. "L'annuncio dato da Vespa a Domenica In? Eravamo d'accordo che mi avrebbe fatto sapere, ma non aveva specificato che me lo avrebbe fatto sapere a Domenica In..", ha poi ironizzato Amadeus. La controprogrammazione di Mediaset "ci può portare via qualcosa, ma noi dobbiamo fare il nostro, portare avanti il nostro festival. Da parte mia non c'è il pensiero di fare un punto in più di share rispetto all'anno scorso. Faremo il nostro", ha aggiunto il direttore artistico. Gli ha fatto eco il direttore Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta: "Giochiamo la nostra partita con molta serenità. Gli ascolti dell'anno scorso sono stati straordinari e mi aspetto di fare un bel festival con bei numeri. L'importante è la qualità".

Quanto a Fiorello, che quest'anno - salvo sorprese dell'ultimo minuto - non sarà al festival, "è come se fosse mio fratello. Lo vorrei sempre con me, ma la decisione spetta a lui.

Come ha detto con una battuta: io sono il suo Skahiro. Gli ho offerto l'Ariston, ma lui ha scelto un glass in strada. Ma rimane sempre la prima persona con cui parlo. Lo sento vicino anche se non dovesse venire", ha sottolineato Ama.

Sulla vicenda Madame, non è cambiato nulla: "Quando ci sarà la sentenza, si vedrà", ha risposto il direttore artistico. "La posizione giuridica di Madame è quella di indagata, al momento - ha aggiunto Coletta -. Nei casi di Enrico Montesano e Memo Remigi le immagini parlavano da sole: è stato riscontrato il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico. Noi non sappiamo come sono andate le cose per Madame, negli altri casi ci sono prove evidenti". (ANSA).