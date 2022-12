Francesca Chillemi, 'io novizia in Che Dio ci aiuti'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Azzurra ha finalmente confessato il suo amore per Dio ed è pronta a continuare il suo noviziato: è diventata non solo un'adulta consapevole, ma una novizia e poi ha compreso la scelta di un maggiore impegno religioso, ma non sappiamo o meglio non posso rivelare al momento se questo percorso si tradurrà alla fine in una scelta definitiva e radicale, diventare suora. Questo non le impedisce di rimanere una persona ironica, anche se più dedita al prossimo". Francesca Chillemi si trova a Formello negli studios Lux Vide dove si girano gli ultimi ciak delle scene di interni di Che Dio Ci Aiuti 7 e gli spot natalizi che andranno a rotazione su Rai1.

Con il personaggio di Azzurra diventerà il vero cuore del convento degli Angeli nella settima stagione dell'amatissima fiction prodotta da Lux Vide (Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, in onda su Rai1 dal 12 gennaio 2023 (20 puntate per un totale di 10 prime serate). Al suo fianco anche Pierpaolo Spollon, lo psichiatra che dà una mano nel convento aiutando giovani in difficolta, e Valeria Fabrizi alias Suor Costanza.

Da ragazzina viziata ed egoista, grazie a suor Angela (Elena Sofia Ricci) che vedremo però soltanto nella prima puntata, nell'ultima e in una di mezzo, nella nuova stagione, e dopo alterne vicende, Azzurra inizia una nuova ragione di vita: "L'ex ragazza ha dovuto affrontare dure prove - esordisce l'attrice -Azzurra ha iniziato a sentire qualcosa dentro di lei, una nuova ragione di vita. Una piccola scintilla".

Chillemi (vista di recente come protagonista in Viola come il mare, sempre Lux Vide, ma per Mediaset) tiene a ringraziare innanzitutto Elena Sofia Ricci: "Mi ha insegnato tutto, è stata premurosa, paziente, comunque la rivedremo. Poi Valeria Fabrizi tiene sempre l'umore alto a tutti noi, è una grande maestra".

Replica la grande attrice: "Io vengo dal teatro, l'improvvisazione era il mio pane quotidiano, ma qui ho potuto dimostrare il mio lato più da commedia". "E' la nostra regina - fa eco Spollon - basta guardarla e offre la nota giusta a tutti noi". (ANSA).