Malgioglio, il mio show sulle tracce di Raffaella Carrà

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Sono emozionato come un bambino, anche se nella mia vita ho fatto tante cose, dall'autore al giudice. Questo programma è un regalo: il fatto che sia 'erede' di un successo della grandissima Raffaella Carrà (A raccontare comincia tu, ndr) mi ha fatto pensare ai paragoni con questa regina della tv, della musica e dell'intrattenimento. Ma è stato rivoltato, cucito su di me: è un po' bizzarro, scanzonato, allegro per far divertire il pubblico a casa. Avrò ospiti personaggi incredibili come Sam Ryder, cantante e chitarrista britannico, secondo classificato quest'anno all'Eurovision Song Contest, e Heather Parisi". Cristiano Malgioglio, reduce dal successo come giurato a Tale e Quale Show, debutta alla conduzione con Mi casa es tu casa, dal 7 dicembre su Rai2 in prima serata per un totale di 5 puntate.

Il cantante, paroliere e artista - che a maggio commenterà su Rai 1 l'Eurovision Song Contest 2023 in diretta da Liverpool con Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico - anticipa qualcosa del suo nuovo programma: "Sarò in una casa di Roma, non è la mia ovviamente, ma è come se lo fosse: si chiacchera, si apre il frigo, si cucina. Avrò tanti ospiti, anche internazionali, in un'atmosfera di serenità, allegria, ironia, confidenza, senza prendersi troppo sul serio. Uno a casa sua fa quello che vuole, arriva, esce, ritorna, si rilassa. Devo ringraziare il direttore Stefano Coletta che ha creduto in me e in questo progetto, certo l'ho fatto impazzire - ammette - tirando fuori nomi esagerati: quando ho stilato la lista ho detto 'la prima è Jennifer Lopez'.

Poi il mio sogno era invitare Oprah Winfrey che ho conosciuto quando è venuta in Italia. Io piaccio alle donne, avvertono la mia sensibilità". Chi altri? "Mi aveva detto di sì Anastacia, che conosco bene, ma ha dovuto annullare tanti appuntamenti".

Di storie e aneddoti Malgioglio ne ha migliaia, impossibile raccontarli tutti. A Raffaella Carrà, per cui scrisse tra l'altro Forte, Forte Forte è dedicata la sigla di apertura del programma. Con Carlo Conti ("che devo ringraziare tanto") tornerà su Rai1 dal 7 gennaio in giuria a Tali e quali, lo spin off di Tale e quale show che vede in gara non professionisti.

