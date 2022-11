Fiorello lancia Viva Rai2! "Sarà un mattin show"

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Noi non facciamo un morning show, facciamo un mattin show perché qui c'è del sovranismo imperante''. Inizia subito con il tocco della satira politica la conferenza stampa di Fiorello che presenta a Viale Mazzini 'Viva Rai2!', il nuovo show con cui dal 5 dicembre alle 7.15 accompagnerà il risveglio degli italiani dagli schermi della seconda rete del servizio pubblico (ma lo spettacolo sarà disponibile anche su Rai Play, Radio 2, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound) poi in replica la notte su Rai1, con un mix di one man show, rassegna stampa, ospiti musicali e non, inviati sui generis, tutto naturalmente all'insegna dell'ironia.

"'Qui c'è più gente che su Rai2 la mattina'', dice arrivando in vespa rossa da via Asiago con Fabrizio Biggio, ripreso dalle telecamere e telefonini, alla sala degli Arazzi in viale Mazzini per partecipare alla presentazione. Il conduttore arrivato nella sede della Rai, si presta ai selfie con i fan e il cast tra una battuta e l'altra. Poi conferma che ospite della prima puntata di Viva Rai2! sarà Amadeus, ma smentisce una sua partecipazione in presenza al Festival."Il giorno Amadeus darà i nomi del cast di Sanremo. Se volete ve li anticipo tutti - scherza - Pensano tutti che io sappia tutto perché sono suo amico. Ma seguiremo Sanremo con il nostro show, lo commenteremo la mattina. La trasmissione ci sarà perché ci sarà Gabriele Vagnato, inviato di Viva Rai2! a Sanremo con la sua videocamera, lui è una star di TikTok che da solo fa già il doppio di Rai2".

