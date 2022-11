Mi casa es tu casa con Malgioglio anticipato al 7/12 su Rai2

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - La Direzione Intrattenimento Prime Time ha deciso di anticipare la messa in onda del programma "Mi casa es tu casa", con Cristiano Malgioglio, al 7 dicembre su Rai 2, sempre in prima serata. La trasmissione, adattamento italiano del format spagnolo "Mi casa es la tuya", andrà in onda tutti i mercoledì per cinque puntate fino al 4 gennaio 2023.

Dopo il grande successo da giurato a "Tale e Quale", l'artista e cantautore vestirà i panni di sorprendente "padrone di casa", pronto ad accogliere i suoi ospiti in un clima intimo e festoso, tra confessioni, sorprese e momenti di spettacolo.

La prima invitata d'eccezione a casa Malgioglio sarà Heather Parisi che, oltre a ripercorrere la sua carriera, si racconterà' con emozione e ironia.

La prevista produzione "Non sono una signora" con Alba Parietti verra' trasmessa nel 2023. (ANSA).