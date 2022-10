Melissa Newman, tra miei genitori una favola complessa

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Andare "oltre la favola rappresentata dai miei genitori. Paul Newman e Joanne Woodward, per raccontare la complessità del loro rapporto, e mostrare come siano stati in grado di restare insieme tutti quegli anni nonostante i problemi e gli ostacoli ci è sembrato fosse, soprattutto oggi, particolarmente importante e attuale". E' il motivo, spiega Melissa Newman, figlia di una delle coppie più iconiche del cinema per il quale la famiglia ha detto sì a 'The last movie stars', la docu-serie Hbo Max in sei puntate diretta da Ethan Hawke e con la produzione esecutiva di Martin Scorsese, che dopo le anteprime al SXSW Film Festival, a Cannes e ora alla Festa del Cinema di Roma sarà su Sky e in streaming su Now a dicembre. Un omaggio alle due stars che la Festa di Roma, celebra anche con il poster della 17a edizione e una retrospettiva di 15 titoli.

Il racconto della docuserie unisce immagini delle loro principali interpretazioni, il percorso compiuto insieme in 50 anni di storia americana e di battaglie per i diritti civili (entrambi erano attivisti e sostenitori di innumerevoli cause benefiche) e il racconto intimo di due divi/antidivi. "L'idea della docuserie è stata dei produttori, Emily Wachtel, che è da anni un'amica di famiglia e Adam Gibbs. Hanno affidato il progetto a Ethan Hawke, che ha fatto un lavoro stupendo" aggiunge Melissa Newman, seconda dei sei figli della coppia. Al centro le oltre 100 interviste con protagonisti del cinema di quegli anni e amici della coppia realizzate su audiocassette dallo sceneggiatore Stewart Stern a inizio anni '90 per il progetto di un libro di memorie di Newman (poi distrutte da Newman quando ha abbandonato l'idea) delle quali erano rimaste migliaia di pagine di trascrizioni. Un viaggio che riprende vita nelle letture di George Clooney per Paul Newman, Laura Linney per Joanne Woodward, e fra gli altri, Zoe Kazan per Jackie Witte, prima moglie di Newman, Bobby Cannavale per Elia Kazan, Brooks Ashmanskas per Gore Vidal. Più nuove interviste di Hawke, con, fra gli altri Scorsese, Ewan McGregor, Sam Rockwell, James Ivory e i figli della coppia. (ANSA).