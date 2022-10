Laura Chiatti, Marco Bocci e Gaia a "Felicità

Gli attori Laura Chiatti, Marco Bocci e Daniel McVicar insieme alla cantante Gaia (rivelazione di Sanremo 2021) sono tra gli ospiti di Felicità, il programma di Pascal Vicedomini in onda da Città di Castello sabato ore 11:15 Raidue. Nel corso della 19esima puntata realizzata per lo più in Umbria intervengono anche il presidente della Fondazione Albizzini Musei Alberto Burri, Bruno Cora’, e della fondazione Villa Montesca Fabrizio Boldrini, la brillante memoria storica Tifernate Rino Marinelli, l’Enogastronoma Silvana Cagnoni e il sindaco Luca Secondi.



Tra le altre partecipazioni significative, l’attrice premio Oscar Mira Sorvino e l’attore italoamericano Frenk Grillo co-protagonisti del film Lamborghini atteso nella sezione “Alice nella città” della festa Alice di Roma (13-23 ottobre). Con loro anche il leggendario produttore musicale Tony Renis, gli attori Giovanni Antonacci e Francesca Tizzano e i produttori Andrea Iervolino e Lady Monica Bacardi. E ancora l’organizzatrice di Festival Fabia Bettini, lo specialista di Medicina Estetica Nino Favoriti, la direttrice marketing del Sistema CEPU Roberta Burini, Federica Rupoli di Intesa Sanpaolo e Giovanni Acanfora presidente di Givova.