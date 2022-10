Littizzetto riabbraccia la figlia "adottiva" tornata da Minsk

E alla fine… Svetlana è qui!!!", scrive Luciana Littizzetto sul suo profilo Instagram a corredo di uno scatto in aeroporto, finalmente insieme alla 24enne bielorussa che non vedeva da un po'. "Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici".

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l'attrice aveva manifestato le sue preoccupazioni per la situazione, temendo per il futuro della ragazza: "Le avevo detto di venire qui prima dell'inferno. Vive a Minsk, ha 24 anni e insegna tedesco. Non vuole lasciare il lavoro", aveva spiegato Littizzetto. "Era arrivata da piccola. Con il progetto Chernobyl. Tornava ogni estate. Poi ha studiato là e, tra Covid e guerra non la vedo da un po'".

Littizzetto ha altri due figli che vivono con lei, Jordan e Vanessa, che prese in affido con l'allora compagno Davide Graziano, all'epoca avevano 9 e 11 anni. Oggi i due ragazzi hanno rispettivamente 26 e 23 anni e Luciana ormai da tempo ha completato il percorso di adozione. Domenica 9 ottobre Littizzetto tornerà in onda su Rai3 con Fabio Fazio con Che tempo che fa. (ANSA).