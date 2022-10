Tornano le Iene con Mammucari e Belen Rodriguez anche inviata

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Da martedì 4 ottobre, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con "Le Iene". Al timone dello show Belén Rodriguez e Teo Mammucari, accompagnati, anche quest'anno, dalla presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Questa settimana, tra gli ospiti in studio, il duo Pio e Amedeo e il comico e cabarettista Saverio Raimondo.

Tra i servizi della puntata: per la prima volta, la conduttrice vestirà anche i panni da inviata, in un servizio sulla dismorfofobia: il disturbo psicologico che nasce dall'eccessiva preoccupazione per difetti fisici, anche immaginari, che porta chi ne soffre a vivere uno stato di inadeguatezza e disagio profondo. Belén incontra persone affette dalla patologia, psicologi e specialisti. Stefano Corti prova a far cantare la canzone "Bella Ciao" ai leader politici, da Giorgia Meloni a Pierferdinando Casini, da Giuseppe Conte a Matteo Salvini, dopo la polemica su Laura Pausini che ha scelto di non intonare il brano per non schierarsi. Oltre alle inchieste, reportage, interviste e scherzi, che caratterizzano da sempre la trasmissione, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti ospita ogni settimana in studio una guest star: grandi protagonisti del panorama sportivo, musicale, artistico e cinematografico che porteranno in scena monologhi su temi di attualità capaci di offrire spunti di riflessione o di discussione. (ANSA).