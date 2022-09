Audrey Fleurot, con 'Morgane' un nuovo modello di donna

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Morgane è un'eroina imperfetta, con lei proponiamo un nuovo modello di femminilità": così Audrey Fleurot ha parlato con l'ANSA del suo personaggio, protagonista della serie "Morgane detective geniale", in onda a partire dal 4 ottobre su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay. "Raccontiamo una donna che, pur lontana dall'essere una moglie e madre perfetta, riesce a fare del bene e a rendere eccezionale il quotidiano.

Noi donne spesso ci sentiamo in colpa: dobbiamo essere forti e anche sexy, educare bene i figli e tenere la casa pulita. C'è molta pressione su di noi. Per questo mi piace così tanto Morgane", ha proseguito l'attrice francese, giunta a Roma per presentare la nuova stagione insieme a Mehdi Nebbou, con cui fa coppia nella serie e che interpreta il ruolo dell'investigatore capo Adam Karadec.

Le indagini strampalate ma emozionanti di una detective del tutto singolare, grintosa e naturalmente eccentrica, che ha saputo conquistare anche il pubblico italiano, torneranno quindi in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai. Le aspettative sono alte: se in Francia la serie - intitolata "HPI - Haut Pontentiel Intellectuel" - è stata vista da quasi 10 milioni di persone, anche in Italia ha raggiunto ottimi risultati, con la prima stagione, trasmessa a settembre 2021, che ha ottenuto una media del 19% di share. Ora 8 nuovi episodi, per una seconda stagione molto attesa: "Morgane piace davvero a tutti e questo mi rende fiera, soprattutto in un periodo come questo in cui le serie sono prodotte per essere orientate a segmenti di pubblico specifico", ha raccontato ancora Fleurot. "Nessuno di noi si aspettava questo successo né in Italia né in Francia dove abbiamo raggiunto un risultato storico in termini di audience.

Pensavamo che il nostro senso dell'umorismo fosse troppo francese per l'estero: invece l'universalità del personaggio riesce a colpire tanta gente". (ANSA).