Dopo la morte di Elisabetta II audience al top per 'The Crown'

(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - La morte della regina Elisabetta II fa tornare al top l'audience di 'The Crown'. Lo rivela Netflix affermando che la prima stagione della serie creata da Peter Morgan e incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica, è tornata ai primi posti della classifica dei contenuti più vista sulla piattaforma in streaming.

La scorsa settimana la serie, con sia Claire Foy che Olivia Colman nel ruolo della regina, ha registrato 17,6 milioni di ore di visualizzazione, facendone il settimo show in lingua inglese più visto su Netflix, superando persino la quarta stagione di 'Stranger Things'.

In segno di rispetto per la morte dell monarca, la produzione di The Crown ha annunciato che la sesta stagione sarà fermata temporaneamente. (ANSA).