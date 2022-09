Francesca Fialdini, racconto storie oltre i pregiudizi

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Continuiamo sulla stessa strada: vogliamo divertire, perché è pur sempre domenica, raccontando però al contempo la realtà. Il mio percorso professionale è questo e non lo voglio dimenticare mai". Non cambia obiettivi Francesca Fialdini, conduttrice e giornalista, pronta ad affrontare storie vere e temi d'attualità alternando lo sguardo leggero a un approccio profondo e non convenzionale nel suo "Da noi... a ruota libera", in onda dal 18 settembre su Rai1 alle 17.20. Realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, e reduce dal successo delle scorse edizioni, il programma offre spunti di interpretazione della società attraverso le cadute e le risalite degli ospiti in studio, scelti tra volti noti e non.

"Parlare con le persone famose o con quelle sconosciute non implica una scala di valori, siamo tutti uguali e tutti nella stessa situazione. Quindi di fronte alle difficoltà, quando non stiamo bene nei nostri panni, dobbiamo trovare la forza anche di fregarcene del pensiero altrui, di quello che ci impone la società, della visione perbenista e conformista", racconta in un'intervista all'ANSA la conduttrice, che a fine ottobre tornerà anche al timone di "Fame d'amore" in seconda serata su Rai3, "quando riusciamo a farlo allora la ruota gira per il verso giusto. Andare a ruota libera non significa fare quello che ci pare, ma trovare una strada di libertà verso ciò che ci rende felici". "Anche quest'anno avremo personaggi scomodi", prosegue, "ogni persona è un mondo a parte: non devono esistere barriere ideologiche, morali o culturali che ci impediscano di trovare la nostra strada". In questa edizione, anche in considerazione del delicato contesto italiano e internazionale, l'attualità tornerà a essere protagonista: "racconteremo cosa succede - dice - perché dobbiamo sintonizzarci con il clima che c'è fuori dalla tv, con l'umore di chi ci segue". (ANSA).