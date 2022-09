Su La7 arriva Lingo-Parole in gioco con Balivo

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Domani, lunedì 12 settembre, arriva "Lingo - Parole in gioco", il game show di La7 condotto da Caterina Balivo, una delle grandi novità della stagione che andrà ad inaugurare la fascia del preserale.

Ogni giorno, dal lunedì al sabato alle 18:50, Caterina Balivo sarà al timone di uno dei game show di maggiore successo nel mondo, nella sua nuova versione. Un format che mette al centro la lingua italiana e fa riscoprire il significato delle parole con il sorriso e l'allegria.

In ogni puntata 3 coppie di concorrenti si sfideranno nell'indovinare lettere e parole della lingua italiana, in un formato di gioco coinvolgente e adatto a tutta la famiglia. Insieme a Caterina Balivo, un giovane esperto della lingua italiana, lo scrittore Simone Tempia, ci svelerà i segreti dietro all'origine delle parole da indovinare e curiosità sul loro significato, anche grazie al "Dizionario dell'Italiano Treccani".

Uno spazio di divertimento, gioco e cultura, pronto a diventare un punto di riferimento fisso per il pubblico televisivo prima del TG. (ANSA).