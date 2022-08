Netflix, la nuova stagione di Chef's Table dedicata alla pizza

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Chef's Table, la docu-serie di Netflix, torna con una stagione dedicata all'arte della pizza nel mondo, dal 7 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. In questo nuovo viaggio nell'arte culinaria, a rappresentare l'Italia saranno gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe.

Dall'Italia al Giappone, da Portland a Phoenix, si entrerà nelle cucine degli chef che, con la loro creatività, elevano questo piatto della nostra tradizione ad una forma d'arte attraverso i loro sapori unici, i loro background stimolanti e la passione per creare la fetta perfetta.

Composta da 6 episodi, Chef's Table: Pizza vede l'alternarsi di 6 diversi chef, che presentano la propria visione e interpretazione della pizza: Chris Bianco (Phoenix, Arizona, USA), Gabriele Bonci (Roma, Italia), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota, USA), Franco Pepe (Caiazzo, Italia), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone) e Sarah Minnick (Portland, Oregon, USA).

