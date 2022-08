Morto l'attore Roger E. Mosley, indimenticabile TC di Magnum PI

Tutti lo ricordano nel ruolo di Theodore "TC" Calvin, mitico pilota di elicotteri, a fianco di Tom Selleck in Magnum P.I. ma anche in molte altre serie tv come Canon, Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky and Hutch e in molti film tra cui Terminal Island (L'isola dei dannati). E' morto a 83 anni a Los Angeles Roger E. Mosley a seguito di un incidente d'auto in California.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social sia da parte dei colleghi sia da parte degli spettatori. Molti lo ricordano come il "primo eroe della mia vita" e gli augurano "buon volo" proprio per il suo ruolo come TC. Commovente il messaggio della figlia Ch-a, che ha confermato ai media la morte avvenuta al Cedars-Sinai Medical Center. "Mio padre, il vostro amico, il vostro "coach Mosley", il vostro "TC" di Magnum P.I. - scrive sui social - ci ha lasciati stamane alle 1:17. Era circondato dalla famiglia mentre lasciava questo mondo in pace. Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario perché lui odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l'eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà, anche tu mi hai amato. Ho il cuore pesante ma forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo".