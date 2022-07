Una fiction su A. P. Giannini, Il banchiere degli ultimi

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Dopo Mennea, Olivetti, Mia Martini, racconterò la storia di un altro italiano eccezionale: Amadeo Peter Giannini, un visionario, un illuminato, un uomo pazzesco".

Così Luca Barbareschi annuncia all'ANSA il suo nuovo progetto: "Il banchiere degli ultimi", biopic dedicato al fondatore della Bank of America.

"Sono anni che ci penso, ma i progetti arrivano al 'loro' momento giusto - racconta l'attore e regista, che produrrà le sei puntate con la sua Eliseo Fiction -. Nel progetto ora è entrata ufficialmente anche la Rai e avremo un importante partner statunitense. Il set a fine 2023-inizio 2024, in Italia e Usa".

Tutto parte nella California del 1906, quando un devastante terremoto si abbatte su San Francisco. E Giannini (1870-1949), immigrato di origini genovesi, è l'unico a prestare soldi senza garanzie a chi ha perso tutto con le riserve della Bank of Italy da lui fondata due anni prima. Così, "dando credito ai più piccoli, agli ultimi, a tutti coloro che non erano mai entrati in banca e che nessuna banca avrebbe fatto entrare", la Bank of Italy, ribattezzata poi Bank of America, diventa la più grande del mondo. Ma non solo. "In un bar Giannini conosce un siciliano. E' convinto che alla gente servano storie felici e finanzia il suo primo film. Quell'uomo è Frank Capra. Farà lo stesso con Charlie Chaplin e con un gigante come Walt Disney".

Nel fiume di suoi progetti in arrivo, c'è poi il nuovo film di Roman Polanski, The Palace, "in uscita con 01 tra il 12 e il 18 gennaio"; la serie sul calcio con Francesco Montanari, Il grande gioco, su Sky a ottobre, "di cui stiamo già preparando la seconda stagione". Per la Rai, La lunga notte, serie sugli ultimi tre mesi del fascismo. E poi ancora, il set del "mio nuovo film da regista, Il Penitente, scritto da David Mamet".

Quanto alla stagione del suo Teatro Eliseo, "se parte, parte a gennaio, e sarà il primo vero teatro nel metaverso". (ANSA).