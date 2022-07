Su tivùsat 56 partite di Qatar 2022 in 4k

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - In vista della 22esima edizione dei Mondiali di calcio, che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar, fervono i preparativi in Viale Mazzini.

La Rai, infatti, ha acquistato in esclusiva i diritti tv dell'evento sportivo più importante della stagione. In Italia, alle ore 11, 14, 17 e 20, tutti incollati alla televisione. In particolare, la Rai trasmetterà tutte le 64 partite sui canali tradizionali e ben 56 partite in altissima definizione visibili sul canale Rai4K, disponibile su tivùsat. Tra queste tutti i big match e naturalmente le fasi finali del torneo. Agli appassionati basterà sintonizzarsi sul canale 210 della piattaforma satellitare gratuita. Ma per farlo sarà necessario disporre di un televisore 4K e di una Cam 4K certificata tivùsat (o di un decoder 4K). Proprio in questi giorni, il direttore di Rai Sport, Alessandra De Stefano, ha stilato l'elenco della squadra di giornalisti che partirà per il Qatar. Saranno Donatella Scarnati, Tiziana Alla, Annalisa Bartoli, Simona Rolandi, Massimiliano Mascolo, Aurelio Capaldi, Paolo Ciotti, Stefano Orsini, Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Jacopo Volpi, Marco Lollobrigida, Alessandro Antinelli, Stefano Rizzato, Andrea Riscassi, Fabrizio Tumbarello e Paolo Paganini. A questi 19 giornalisti di Rai Sport se ne aggiungerà infine uno (addetto al web) in arrivo dalla redazione di RaiNews. Una "squadra" che farà base a Doha.

Rai Sport dunque coprirà l'intero torneo sul posto, mentre in uno studio romano andrà in onda la trasmissione serale per il punto della giornata nel quale - oltre agli highlights delle partite e alle interviste - non mancheranno tanti ospiti e un po' di colore. Programma, come in occasione delle Olimpiadi, condotto proprio dalla brava De Stefano. (ANSA).