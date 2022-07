'Una Pezza di Lundini' torna nel 2023

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Diversamente da quanto riportato da alcuni organi di stampa di una cancellazione del programma "Una Pezza di Lundini" da ambienti di Viale Mazzini si precisa che il programma in questione non è stato cancellato e rientra tra i progetti della prossima stagione televisiva, quella inverno-primavera 2023. Semplicemente, la trasmissione non rientra nella stagione autunno-inverno 2022 e così era previsto senza che sia intervenuto alcun cambiamento. (ANSA).