Primo ciak per la serie tv tratta da La Storia di Elsa Morante

Sono iniziate le riprese della serie tv La Storia, diretta da Francesca Archibugi e tratta dal grande classico del'900 di Elsa Morante, edito da Giulio Einaudi Editore.

La serie, coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction, è interpretata da Jasmine Trinca nel ruolo di Ida, una madre single di due figli, che nasconde la sua eredità ebraica e combatte contro la povertà e la persecuzione durante la fine della seconda guerra mondiale e la Roma del dopoguerra. Nel cast ci sono anche Asia Argento, Elio Germano e Valerio Mastandrea. "Mettere in scena La Storia di Elsa Morante è una gioia e una responsabilità infinite", dichiara Francesca Archibugi. "È uno dei grandi capolavori del Novecento, è il libro che nell'adolescenza mi ha aperto gli occhi non solo sugli esseri umani, grandi e piccoli, ma anche su cosa dovrebbe significare raccontare". "È stata una decisione semplice e nell'ordine naturale delle cose partecipare con Picomedia e Thalie Images alla realizzazione di una serie tratta da La Storia di Elsa Morante", si aggiunge il direttore Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Le riprese de La Storia, prodotta da Roberto Sessa, dureranno 22 settimane e si svolgeranno a Roma, nel Lazio e per una settimana a Napoli.

La serie, scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi con la firma per la fotografia di Luca Bigazzi , di Ludovica Ferrario per la scenografia e di Catherine Buyse e Valentina Monticelli per i costumi, adatta uno dei romanzi più acclamati dalla critica del 20° secolo, pubblicato in due dozzine di lingue. Morante è una figura di riferimento della letteratura femminista e il modello letterario della star italiana Elena Ferrante, che, come riportato da Variety in un articolo in esclusiva, ha dichiarato sul New York Times nel 2014: "Cerco di imparare dai suoi libri, ma li trovo insuperabili".

Le vendite internazionali della serie sono a cura di Beta Film.

