Nel Mio Nome, su Sky arriva il film sulla transizione di genere

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Sky Documentaries si prepara ad ospitare in streaming su Now, il primo luglio, il film Nel Mio Nome, una pellicola che prende ispirazione dall'esperienza personale del regista Nicolò Bassetti (ideatore di Sacro GRA, film documentario Leone d'Oro a Venezia e regista di Magnifiche Sorti) e dalla transizione di genere del figlio Matteo.

Il film è il racconto di quattro giovani ragazzi trans - Nicolò Sproccati, Leonardo Arpino, Raffaele Baldo, Andrea Ragno - e della loro straordinaria normalità. Realizzato in tre anni di osservazione della loro vita quotidiana, fatta di orgoglio, euforia, complicità e tanto sense of humor per sopravvivere in un mondo binario, mostra i protagonisti impegnati ad affrontare con coraggio le tante difficoltà che la società frappone al loro bisogno e diritto di essere ciò che sono. I quattro amici coltivano ciascuno la propria solitaria passione salvifica: Nic esplora luoghi urbani in transizione, dove si sente al sicuro; Leo lavora a un podcast sulla relazione e il rapporto di ognuno tra identità adolescente e identità matura; Andrea scrive racconti; Raff costruisce la sua bicicletta. I tre condividono un piccolo grande sogno: fare una vacanza insieme, anche se solo per qualche giorno. Un'idea che rinvigorisce la loro complicità e che finalmente diventa realtà.

Nel Mio Nome è prodotto da Nicolò Bassetti per Nuovi Paesaggi Urbani e Lucia Nicolai e Marcello Paolillo per Art of Panic ed è sostenuto dalla regione Emilia Romagna e supportato dalla sua Film Commission. Produttori esecutivi sono l'attore e attivista Elliot Page (star di Juno e Inception) e Gaia Morrione. (ANSA).