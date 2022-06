Buon compleanno Renzo Arbore, 85 anni per genio tv

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Rai Cultura festeggia gli 85 anni di Renzo Arbore con un doppio appuntamento, in onda venerdì 24 giugno su Rai Storia. Alle 17.00 viene riproposto il programma "Telepatria International ovvero niente paura…siamo italiani", andato in onda nel 1981 e firmato da Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo e Ugo Porcelli. Alle 23.00, inoltre, "L'altra domenica essential", con tutto il meglio del programma che, tra il 1976 e il 1979, cambiò il pomeriggio della tv domenicale italiana e vide il debutto di personaggi come Roberto Benigni, Andy Luotto, Mario Marenco, Maurizio Nichetti. (ANSA).