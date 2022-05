Italiani fantastici e dove trovarli, candid camera tornano in tv

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Mandereste i vostri genitori a un reality "mortale"? Esiste una cifra per la quale con vostra moglie accettereste una proposta indecente, un po' come nel film con Robert Redford e Demi Moore? E se qualcuno vi offrisse davvero la luna per aiutarlo a portare oltreconfine un sacchetto di diamanti, facendolo ingoiare al vostro cane? Ispirato, dichiaratamente, al padre di tutti gli scherzi, tutte le candid camera e tutti gli esperimenti sociali in tv, arriva su Rai2 "Italiani fantastici e dove trovarli", nuovo programma ideato da Giorgio John Squarcia e condotto da Alessandro Di Sarno - al debutto il 30 maggio dal lunedì venerdì alle 14 - che metterà a dura prova vizi e virtù dell'Italia di oggi.

"Erano dieci anni che proponevo il progetto - racconta Squarcia, storico autore già per Scherzi a parte e per le burle de Le Iene -. Arrivavamo sempre agli ultimi 100 metri e non se ne faceva nulla. Finalmente ci ha chiamato Antonio Di Bella".

Percorrendo l'Italia in lungo e in largo, le candid camera del programma, "veri e propri film lunghi anche 18-20 minuti", trarranno sempre spunto da fatti di cronaca come i recenti licenziamenti via WhatsApp, le risse tra genitori in occasione di partite di calcio giovanile o il rifiuto da parte di un pasticciere di confezionare una torta per un matrimonio gay, per sondare la reazione degli italiani e proporre una riflessione al pubblico: voi cosa fareste? Immancabile, l'omaggio a Nanni Loy con le clip dai celebri "Specchio Segreto" e "Il Tappabuchi", risperimentate anche all'oggi.

"Io e Alessandro forse insieme facciamo un Nanni Loy", sorride Squarcia. "Gli italiani? Sono davvero sorprendenti - commenta Di Sarno, protagonista anche di alcuni scherzi -. Credo anche che, con tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, sia molto più facile arrivare a pensare che certe situazioni siano vere". (ANSA).