Mara Venier, festa in prime time per Domenica in

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Una grande festa in prima serata per Domenica In, venerdì 27 maggio alle 21.15 su Rai1: la conferma arriva dalla stessa conduttrice, Mara Venier, in collegamento con il direttore di rete Stefano Coletta per commentare il successo dell'Eurovision Song Contest. "Possiamo annunciarlo perché ormai è sicuro al cento per cento: sarà Domenica In Show!" (ANSA).