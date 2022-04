Celebrity Chef, con Alessandro Borghese su Tv8 dal 2/5

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Due celebrities (si parte con Aurora Ramazzotti e Jake La Furia), appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell'inedito ruolo di chef e si sfidano ai fornelli per conquistare il titolo.

Alessandro Borghese Celebrity Chef è il nuovo format dell'access prime time di TV8, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, dal 2 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 20.30. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. A supportare le due Chef Star ci sarà un padrone di casa d'eccezione: Alessandro Borghese, che ospita gli chef per un giorno nel suo ristorante milanese "Alessandro Borghese - Il Lusso della Semplicità", e mette loro a disposizione la sua brigata, composta da due sous chef e due addetti alla sala. A giudicare la bontà dei piatti saranno invece i clienti del ristorante, e i giudici dello Chef's table: Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera, ed Enrico Bartolini, l'unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un solo colpo. A loro anche il compito, nel corso della puntata, di commentare i piatti, esternando dubbi e aspettative.

Tra le celebrities in gara nella prima settimana ci sono, uno contro l'altro, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia (lunedì 2 maggio), Debora Villa e Marco Maddaloni (martedì 3 maggio), Edoardo Stoppa e Juliana Moreira (mercoledì 4 maggio), Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani (venerdì 6 maggio). Giovedì 5 maggio, spazio, invece, alla diretta di Roma-Leicester City, semifinale di ritorno di Conference League. Nella settimana successiva, in sfida, invece, Alberto Malanchino e Lodovica Comello; Jo Squillo e Nicolò De Devitiis; Giorgia Palmas e Filippo Magnini; Giovanni Ciacci e Margherita Granbassi; Enrico Bertolino e Melissa Satta.

Il vincitore verrà decretato dal voto dei due giurati e da quello dei commensali, tramite stelline bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata. (ANSA).