Gli 80 anni di Titti al via celebrazioni in tutto il mondo

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Imperturbabile, impenitente, dispettoso e astuto, ma irresistibile: il canarino Titti compie 80 anni e fa impazzire come sempre Gatto Silvestro. Sono partite le celebrazioni in tutto il mondo organizzate dalla Warner: una collezione di 80 murales in 30 città, nuovi contenuti, eventi a tema, merchandising, tutto sotto il marchio "80 Years of Tweety" per ricordare che Titti, uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes, non è un canarino comune.

"Per ottant'anni, Titti è sempre andato dritto per la sua strada, rappresentando intrinsecamente cosa significa essere "orgogliosamente se stessi". La sua personalità accattivante lo ha reso uno dei preferiti della cultura popolare, ed è noto per apparire nei modi più inaspettati", ha dichiarato Pam Lifford, presidente della WarnerMedia Global Brands and Experiences.

"Come membro chiave del franchise dei Looney Tunes, volevamo assolutamente celebrare gli 80 anni di Titti in grande stile e siamo entusiasti di poter continuare i festeggiamenti durante tutto l'anno. Fate attenzione perché potrà apparire ovunque, dalla moda agli oggetti da collezione e altro ancora".

La campagna ha preso il via ad Austin al SXSW 2022 l'11 marzo, data in cui è stato presentato ufficialmente il primo gruppo di murales. La celebrazione proseguirà per tutto l'anno nello Studio con i nuovi contenuti su Titti di HBOMax, WarnerMedia Kids & Family, insieme a nuove esperienze a tema e raccolte di Warner Bros. Consumer Products. La celebrazione culminerà nel giorno del compleanno di Titti, il 21 novembre 2022.

Per la realizzazione dei murales, la Warner ha collaborato con 16 artisti che hanno apportato la propria versione di questo piccolo eroe. Il caratteristico colore giallo di Titti predomina nel design, ma i diversi stili degli artisti rendono ogni singola opera unica. I realizzatori sono stati selezionati attraverso la lente della diversità riguardo ai paesi di provenienza, ai mezzi ed alle espressioni artistiche, alle etnie, ai generi ed alla sessualità.

In Italia Titti verrà celebrato a novembre con una programmazione speciale in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) e Cartoonito (canale 46 del DTT) e con protagonista la serie Looney Tunes Cartoons. (ANSA).