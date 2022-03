Ventura torna a Mediaset: "accetto invito De Filippi"

Simona Ventura sta tornando a Mediaset. La conduttrice sarà al timone di un nuovo programma targato Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi.

La conferma dala stessa conduttrice sul suo profilo social Instgram: "Ebbene si! Con mia grande gioia 'accetto l'invito' dì #mariadefilippi (che ringrazio infinitamente insieme alla #fascinopgt) ad essere testimone dì #ultimafermata in partenza su Canale5! Grazie alla RAI per avermi concesso questo 'prestito', a Mediaset per la fiducia e alla famiglia dì #citofonarerai2 (con la mia meravigliosa @paolaperego17 ) con cui continuerò il progetto della domenica su @instarai2! Grazie Lucio Presta per l'appoggio sempre tanto tanto importante .

Ps: @raffaellamennoia @zanforlinluca ARRIVOOOOOO". (ANSA).