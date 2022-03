Beautiful compie 35 anni e Brooke celebra 21 matrimoni su set

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - Beautiful si appresta a compiere 35 anni. Era il 23 marzo del 1987 quando veniva mandato in onda il primo episodio di quella che sarebbe stata una delle più seguite e più longeve soap opera della storia della televisione.

In Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 1990 ed è a tutt'oggi la soap più seguita con una media di quasi 3 milioni di spettatori al giorno su Canale 5. Con quasi 9mila episodi, le vicende delle famiglie Forrester e Logan intrigano quotidianamente il pubblico che sembra non stancarsi mai soprattutto della serie infinita di matrimoni nonché divorzi. Una costante fissa sono quelli di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) che in 35 anni è andata all'altare ben 21 volte. "Direi 12" - dice la Lang in riferimento ai numero di matrimoni e durante un'intervista al Entertainment Tonight. Quando le viene invece ricordato l'esatto numero, "21? Non voglio neanche saperlo". L'attrice, presente nella soap dal primo episodio, dice anche di avere un bel ricorso del primo matrimonio sul set, naturalmente con Ridge Forrester, all'epoca interpretato da Ronn Moss. "Ricordo ancora il primo matrimonio con Ridge sulla spiaggia, a cavallo verso l'altare - dice -. Andando a galoppo e con un abito come Cenerentola. Fu davvero romantico e ho amato quel vestito. Sono stata molto di parte con quel vestito in particolar modo perché è stato il primo matrimonio di Brooke".

Oltre a Ridge, Brooke è stata sposata con Eric Forrester (John McCook), padre di Ridge, Thorne Forrester (interpretato da vari attori), fratello di Ridge, Bill Spencer (Don Diamont), Nick (Jack Wagner). In attesa di festeggiare il 35/o anniversario, la soap, il cui titolo originale è 'The Bold and the Beautiful', è stata rinnovata per altri due anni. (ANSA).