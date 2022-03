Michael Douglas sarà Benjamin Franklin in serie Apple TV+

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - Michael Douglas indosserà i panni di uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. L'attore premio Oscar - si legge su Hollywood Reporter - sarà infatti Benjamin Franklin in una nuova mini serie che sarà trasmessa da Apple TV+. In particolare il progetto si concentra sulla missione diplomatica in Francia del politico statunitense durante la rivoluzione americana.

La serie è basata sul libro della scrittrice premio Pulitzer Stacy Schiff, 'A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America'. L'adattamento televisivo è stato affidato a Kirk Ellis, che ha anche scritto la sceneggiatura della miniserie 'John Adams' (2008). Tim Van Patten, vincitore di due premi Emmy per la regia de 'I Soprano', sarà invece dietro la macchina da presa.

La serie ancora non ha un titolo, ma racconterà la storia di una delle più grandi scommesse di Franklin, che, all'età di 70 anni e senza alcuna esperienza diplomatica, convinse la monarchia assoluta in Francia ad approvare l'esperimento di democrazia in America. Fu lui la mente dietro l'alleanza franco americana del 1778 e la pace finale con l'Inghilterra nel 1783.

Senza il suo operato in Francia gli Stati Uniti probabilmente non sarebbero usciti vittoriosi dalla guerra d'Indipendenza americana. (ANSA).