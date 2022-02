Ilary commenta voci crisi con Totti con la linguaccia su Ig

Una crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Il gossip fa il giro di giornali e social in pochi minuti da ieri. Nessuna smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, ma oggi arriva il "commento muto sberleffo" di lei tramite la sua pagina ufficiale Instagram. In una video story di tre secondi , Blasi è in treno, si toglie la mascherina e fa una linguaccia con viso splendido e sornione. Come a dire, "cosa volete da me?". La presunta crisi di coppia tra Ilary Blasi e Francesco Totti aveva subito monopolizzato le prime pagine dei siti, e non solo. Secondo quanto anticipato da la loro relazione - 20 anni insieme, 17 dei quali da sposati - sarebbe irrimediabilmente arrivata al capolinea. Sono poi spuntati fuori flirt, tradimenti e addirittura fonti che sostenevano che i due, da tempo, vivono da separati in casa.

qui

Nel frattempo Ilary e Francesco hanno preferito tacere e non commentare i tantissimi articoli usciti sul loro conto. Fino a poche ore fa, quando Ilary ci ha messo la faccia. O meglio: una sana e liberatoria boccaccia, come a dire buffoni. Da segnanalre che sia Ilay che Francesco continuano rsipettivamnte a seguirsi sui social. In genere le coppie quando arrivano al capolinea smettono di farlo, ma è anche vero che sono genitori. Intanto i commenti degli utenti intenauti e dei fan impazzano : "Scusate ma io non accetto la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non esiste mi oppongo con tutte le mie forze ma lasciateci una certezza nella vita una sola". "Lui che le dedicò 6 unica e lei ha risposto con 6 unico. Lui che la guarda come il primo giorno, lei che dice che magari si è impallato. Non facciamo scherzi".