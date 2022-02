'Scissione', serie distopica Ben Stiller su posto lavoro

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il posto di lavoro può essere l'approdo, il luogo dove alla fine possiamo sentirci persone realizzate, o nel peggiore dei casi rivelarsi il peggiore dei nostri incubi. Scissione è La serie distopica tra thiller e commedia dal 18 febbraio su Apple TV+ creata da Dan Erickson la bella regia di Ben Stiller nelle vesti anche di produttore, che ipotizza un futuro prossimo in cui la tecnologia altererà sensibilmente il corso dell'esistenza umana. Un super cast capitanato da Adam Scott, con John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette, tutti in gran forma.

Alla Lumon Industries hanno trovato il modo per agire sulla mente dei propri dipendenti e separare i loro ricordi professionali da quelli privati. La procedura sembra inizialmente un miracolo della tecnologia, ma presto un mistero spingerà Mark (Adam Scott) che guida un micro team a indagare più a fondo sui segreti della scissione, portando a galla i lati oscuri di questa pionieristica attività. Mark si prende un giorno libero per incontrare un misterioso ex collega.

Grazie a un chip piantato nel cervello, quando sei in ufficio non ricordi assolutamente nulla della tua vita fuori all'esterno. Allo stesso modo, quando esci, non sai cosa diavolo fai lì dentro, con chi o perché. L'arrivo di una nuova collega e una serie di eventi innescano mille dubbi nei protagonisti e, per Mark, una doppia ricerca della verità. Condotta dalle due versioni di se stesso. Per quanto la metafora dell'ambiente lavorativo estraniante, delle otto ore di cartellino in compagnia di aziendalisti e ribelli Scissione Scissione è una serie che punta a lasciare il segno, disurbante, dove non manca il tocco della commedia. Gli spazi vuoti, la routine che si estende agli oggetti sono tutti anni 90. All'apparente inutilità dei propri compiti, cose che fai perché ti viene detto di farlo, senza capirne il perchè. E lo spettatore si chiederà come i protagonisti cosa diavolo succede. (ANSA).