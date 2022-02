Tv: Romain Duris è Eiffel, lunedì prima film su Sky

Arriverà in prima tv assoluta lunedì 14 febbraio, il giorno di San Valentino, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, EIFFEL, il film Sky Original diretto da Martin Bourboulon e scritto da Caroline Bongrand, che racconta la storia di Gustave Eiffel e di come nacque il progetto della torre che cambiò il profilo di Parigi per sempre. La storia di un amore perduto e proibito ricostruita e immaginata sulla base di centinaia di documenti dell'epoca.

Nel cast Romain Duris è Gustave Eiffel, Emma Mackey è Adrianne Bourgès, la donna amata da Gustave e Pierre Deladonchamps interpreta il marito di Adrianne, Antoine De Restac.

Terminata la collaborazione per la costruzione della Statua della Libertà, l'ingegnere Gustave Eiffel ha raggiunto la celebrità. Il Governo francese preme per convincerlo a progettare qualcosa di spettacolare per l'Esposizione Universale di Parigi del 1889. Mentre elabora il progetto, Eiffel ritrova una misteriosa donna conosciuta in passato. La passione perduta e proibita gli fornisce l'ispirazione per realizzare la torre che cambierà il profilo di Parigi per sempre. (ANSA).