Da Amadeus a Beck per il cartoon che "parla" a tutti

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - C'è il Sole a far da narratore con la voce di Giuseppe Zeno. L'Armadillo Armadillus con quell'inconfondibile nasotto alla Amadeus. E poi Becky, l'orsetto chef come Heinz Beck, Bruno Canguro alla prima volta da doppiatore di Bruno Vespa, Billie, lo scoiattolo volante, rock come Gianna Nannini, e Pingio, il pinguino gelataio di Giorgio Lupano. È una reunion all star "Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa", seconda stagione del cartone prodotto da Raffaele Bortone e Andrea Martini per Animundi, in collaborazione con Rai Ragazzi, che è soprattutto il primo Cartoon-able al mondo che si rivolge a tutti bambini, con o senza deficit sensoriali. "In questi due anni di pandemia - racconta il direttore di Rai ragazzi Luca Milano - i nostri programmi sono diventati ancora più importanti per i bambini e le famiglie. Sono stati un servizio sociale, che oltre a educare e divertire doveva dare fiducia in se stessi e senso di condivisione". Proprio come Lampadino e Caramella, che con i nuovi 20 episodi, al via da lunedì 14 febbraio, tutti i giorni, alle 8.45 e alle 18.20 su Rai Yoyo e disponibili in boxset su RaiPlay, affiancano ancora all'animazione "tradizionale" dei grandi baloon con le battute dei personaggi recitate anche in lingua Lis da attori live (oltre ai sottotitoli) per i piccoli con problemi di udito. Sono poi fruibili dagli ipovedenti grazie alla voce narrante che racconta ogni scena ma anche da chi ha disturbi dello spettro dell'autismo grazie a una particolare scelta nei colori e nelle forme. Tutti i protagonisti, poi, sono ispirati a fattezze e caratteristiche dei 30 personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell'imprenditoria che hanno voluto prestare loro la voce. (ANSA).