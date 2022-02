Sarah Jessica Parker: "mai piu' Samantha sul nostro set"

(ANSA) - NEW YORK, 04 FEB - Si potranno mandare quanti sms vogliono ma Carrie Bradshaw e Samantha Jones non si troveranno mai piu' nella stessa stanza se ci sara' come pare una seconda stagione di "And Just Like That". "Non voglio che torni", ha detto a "Variety" Sarah Jessica Parker, che interpreta la parte di Carrie, quando le e' stato chiesto se avrebbe dato mai l'ok a un rientro di Kim Cattrall (Samantha) sul set con lei.

"C'e' una storia troppo lunga di animosita' da parte sua che lei ha messo in piazza", ha detto la Parker. La Cattrall per canto suo ha detto in passato che tensioni con le altre tre co-star (e dunque anche Cynthia Nixon-Miranda e Kristin Davis-Charlotte) le avrebbero impedito di partecipare di nuovo nella franchise di "Sex and The City".

Intanto pero' il finale del reboot aveva insinuato un riavvicinamento tra le due amiche, almeno nella fiction tv: in un sms prima dei titoli di coda Carrie invita Samantha a raggiungerla da Londra, dove si e' trasferita prima dell'inizio del sequel, per un cocktail a Parigi. (ANSA).