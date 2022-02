Morto Moses J Moseley, zombie in serie tv The Walking Dead

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - A soli 31 anni è morto Moses J Moseley, zombie nella serie tv 'The Walking Dead'. Secondo quanto scrivono i media americani, l'attore è stato trovato morto nella sua auto in Georgia, aveva una ferita da arma da fuoco. Si ipotizza quindi il suicidio.

Moseley, originario del sud della Carolina, era diventato famoso per aver interpretato uno degli zombie itineranti di Michonne nella popolare serie tv basata sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. Ha avuto anche ruoli in altre produzioni televisive come 'Queen of the South' e 'Watchmen'.

