Pachinko, l'atteso drama in tre lingue il 25/3 su Apple TV+

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Tutto inizia con un amore proibito dal tono intimo per diventare una saga di portata epica che viaggia tra Corea, Giappone e America, raccontando una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti. "Pachinko" è l'attesa serie drammatica, con un cast internazionale, che sarà presentata in anteprima mondiale il 25 marzo su Apple TV+, di cui sono state svelate le prime immagini. La serie, composta da otto episodi e raccontata in tre lingue, coreano, giapponese e inglese, debutterà con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì fino al 29 aprile.

Basata sull'omonimo bestseller del New York Times, "Pachinko" è scritta e prodotta da Soo Hugh ("The Terror", "The Killing"), che ha ideato la serie di cui è anche showrunner. Kogonada e Justin Chon sono produttori esecutivi e hanno diretto quattro episodi ciascuno, con Kogonada alla regia del pilot. "Dicono che ci sono quei progetti che arrivano e ti cambiano radicalmente, sia come regista, che come persona. Indubbiamente, 'Pachinko' è quel progetto per me", ha detto Soo Hugh. "Non solo questa è la storia di miei antenati, è il mio tributo a loro, a tutti i Sunja sepolti nel profondo della storia della nostra famiglia. È stato un onore incredibile dare vita a questa serie con un cast e una troupe di persone dotate e appassionate".

La serie vede come protagonista Soji Arai nel ruolo di Mozasu; Jin Ha interpreta Salomone, Inji Jeong è Yangjin, mentre Minha Kim ha il ruolo dell'adolescente Sunja e Lee Minho quello di Hansu; Kaho Minami è Etsuko, Steve Sanghyun Noh è Isak e Anna Sawai è Naomi; Junwoo Han interpreta Yoseb, Eun Chae Jung è il giovane Kyunghee. A loro si uniscono Jimmi Simpson nel ruolo di Tom Andrews, Yu-na Jeon nei panni della giovane Sunja e l'attrice premio Oscar© Youn Yuh Jung in quelli della vecchia Sunja. (ANSA).